Paulista faz adaptação para jogar de manhã O Paulista vai aproveitar a semana para se adaptar ao horário da sua próxima partida pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Depois de empatar com o Santa Cruz, em Recife, na terça-feira, o time volta a campo somente no dia 6 de junho, contra o Ceará, no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, às 11 horas. Para evitar que os atletas sofram o desgaste por jogar nesse horário, o técnico Vágner Mancini programou os treinos para as 11 horas, a partir de segunda-feira. "Como jogador, eu sentia muito quando tinha que mudar o horário de jogo. A gente se acostuma jogar à tarde ou noite, quando está mais fresco, e cansa demais sob o sol do meio do dia. Se treinarmos, vamos nos adaptando e podemos render mais", explicou. O elenco ganhou folga no fim de semana. Após o treino realizado na tarde desta sexta-feira, os jogadores foram liberados e só retornam na segunda. O Paulista tem 12 pontos na Série B.