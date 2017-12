Paulista faz contas para classificar Depois do empate por 1 a 1 com o Vila Nova, sexta-feira, em Goiânia, o Paulista completou cinco jogos sem vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. "Agora teremos mais seis jogos pela frente. Estarão em disputa 18 pontos e acredito que para buscar um lugar entre os oito primeiros precisaremos de 14 pontos", afirmou o técnico Zetti. O time de Jundiaí folgará nesta semana e só volta a campo pela Série B no dia 30 de agosto, quando recebe o Londrina. O Paulista ocupa o 12º lugar, com 23 pontos.