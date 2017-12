Paulista faz contas para se classificar O técnico do Paulista, Zetti, já calculou quantos pontos serão necessários para garantir a classificação à segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B. O treinador acredita que o clube jundiaiense precisará vencer três partidas em casa e empatar duas fora, das seis restantes. "Acredito que três vitórias em casa e, pelo menos, dois empates fora garantirão o Paulista na próxima fase da Série B. Sabemos do nosso potencial, por isso, podemos acreditar", garantiu. Nesta 18ª rodada, o Paulista não entrará em campo, voltando a jogar apenas no dia 30 de agosto, contra o Londrina-PR, no Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí. O time, que soma 23 pontos, está na 12ª posição.