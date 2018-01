Paulista faz teste contra Campinas O Paulista fará o último teste, antes da estréia no Campeonato Brasileiro da Série B, nesta quinta-feira cedo, num jogo treino diante do Campinas, time que disputa a Série B2 do Estadual. O time de Jundiaí estreará, em casa, na competição nacional, neste sábado, às 20h30, contra Mogi Mirim. A intenção do técnico Zetti é, além de testar o time que jogará a Série B, aproveitar o jogo para colocar alguns juniores em avaliação. "Tenho que saber com quem posso, efetivamente, contar", explicou o técnico, que ainda aguarda de quatro a cinco reforços prometidos pela diretoria. Enquanto isso, a diretoria do Paulista pretende fechar as últimas contratações para o campeonato. O lateral-direito Luís Paulo confirmou a sua permanência no clube, chegando num acordo para redução salarial.