Paulista fecha parceria com o PSV O Paulista de Jundiaí, um dos semifinalistas do Campeonato Paulista, recebeu nesta quarta-feira um correio eletrônico do presidente do PSV Eindhoven, Harry Van Raaij, confirmando interesse em firmar parceria com o clube de Jundiaí. Há vários meses o presidente Eduardo dos Santos Palhares tem abastecido a diretoria do PSV, com materiais e documentos para divulgar o potencial da equipe. O Paulista busca recursos financeiros e experiência dos holandeses, e assim montar o tão sonhado Centro de Treinamento, em uma área conquistada junto à Prefeitura de Jundiaí nos tempos da Parmalat. No mês de fevereiro deste ano, o diretor técnico do PSV, Hans Van Der Zee, acompanhou os treinamentos e jogos do time dirigido por Zetti e disse que ficou "encantado com o talento dos jogadores". Pelo acordo, o PSV ajuda o Paulista e o clube brasileiro incentiva a formação de novos craques, para intercâmbio. Agora, a diretoria do Paulista deverá viajar à Holanda e assinar contrato, com prazo estabelecido para ocorrer até 30 de abril.