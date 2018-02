Paulista feminino chega à decisão Preparado para tudo. É com essa mentalidade que o time do Extra/Araraquara entrará em campo neste domingo, às 12h45, para enfrentar o Alameda Glória de São Bernardo do Campo, no estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto, pela final do Campeonato Paulista de Futebol Feminino de 2004. A final do estadual feminino será a preliminar do confronto entre Santos e Vasco, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. No treino de sexta-feira à tarde, o time do técnico Fernando Paolillo enfrentou o elenco de juvenis da Ferroviária e venceu por 3 a 2, em Araraquara. O Extra também treinou cobranças de pênaltis, para o caso de a decisão do Paulistana - que será em jogo único - terminar empatada no tempo normal e na prorrogação. Taticamente, o time terá apenas uma mudança em relação à última partida: a entrada de Adriana no lugar de Patrícia, o que deixa o time com três volantes e no esquema tático 4-4-2. Para quem considera três volantes um excesso de cautela em uma decisão de campeonato, Paolillo responde com os números do time na competição. "Foi jogando sempre dessa maneira que chegamos a esta decisão e agora não é hora para mudanças radicais. Com essa tática, conseguimos cinco vitórias e sete empates - o que nos deixa como o único time invicto do estadual - e a entrada da Adriana é apenas por opção tática", explicou.