Paulista feminino: Final em Rio Preto A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou nesta terça-feira que a final do Campeonato Paulista de Futebol Feminino 2004 será realizada em São José do Rio Preto (SP), no Estádio Benedito Teixeira, na preliminar de Santos e Vasco, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será entre Extra/Araraquara e Alameda Glória de São Bernardo do Campo, a partir das 12h45. A decisão do Paulistana será disputada num único jogo, ao contrário das fases anteriores. Ambas as equipes se classificaram para a final depois de empatarem por 1 a 1 na terceira e última rodada das semifinais, realizada no final de semana passado.