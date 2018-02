Paulista feminino: semifinais na sexta As semifinais do Campeonato Paulista de Futebol Feminino serão disputadas, a partir desta sexta-feira, cidade de Americana. Depois da rodada de sábado e domingo, os dois primeiros colocados vão decidir o título do campeonato no dia 19 de dezembro. O torneio é organizado e promovido em conjunto pela Federação Paulista de Futebol e pela Secretaria de Esportes. Começou com 32 clubes e depois três fases agora chega na reta decisiva. Os 16 primeiros colocados já garantiram vagas na edição 2005. Às 15h30, o Juventude de São José do Rio Preto enfrentará o Alameda da Glória, de São Bernardo do Campo, e às 17 horas, o Santos terá pela frente o Extra/Fundesport, de Araraquara. Ambos confrontos serão realizados no Centro Cívico. A tabela, como nas fases anteriores, será dirigida. No sábado, às 9 horas, o vencedor do primeiro jogo de sexta-feira enfrenta o perdedor do segundo e vice-versa. Por fim, no domingo, os perdedores das partidas de sexta-feira irão jogar entre si, assim como os vencedores, que irão no período da manhã.