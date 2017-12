Paulista fica sem lateral por três jogos O lateral-direito do Paulista Luiz Paulo foi suspenso por três partidas, quarta-feira, em julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio de Janeiro. Ele foi julgado pela expulsão no jogo contra o Santa Cruz (1 x 1), realizado no dia 8 de agosto (sexta-feira), pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Além da suspensão, a diretoria e comissão técnica do time de Jundiaí já haviam afastado o lateral do restante do grupo, após a expulsão contra o Santa Cruz, sua terceira em nove jogos pela Série B. Com isso, o jovem Lucas, de apenas 19 anos, continua entre os titulares, no jogo contra o Londrina, sábado, em Jundiaí. O Paulista (15º com 23 pontos) deve ser definido nesta sexta-feira pelo técnico Zetti.