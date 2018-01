Paulista: Finazzi rescinde contrato Na véspera da decisão da Copa do Brasil, a diretoria do Paulista se deu ao luxo de dispensar o artilheiro do último Paulistão. Nesta segunda-feira à tarde, foi anunciada a rescisão de contrato do atacante Finazzi, de 31 anos. Segundo o procurador do jogador, Wilson Resende, o jogador tem algumas propostas de times como Atlético Paranaense e Guarani. Finazzi não atuou nos dois últimos jogos do time jundiaíense: contra o Fluminense, no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, e o Avaí, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O motivo alegado até então para o desfalque foi uma contusão no tornozelo esquerdo. Mas corriam nos bastidores história de que as relações entre o atleta e a diretoria estavam estremecidas. Segundo Resende, o atacante estava realmente machucado, mas existiam também pendências financeiras, que não puderam ser resolvidas no encontro desta segunda. A passagem dele por Jundiaí não lembrou em nada seu início de ano, quando foi o artilheiro do Campeonato Paulista defendendo o América, de São José do Rio Preto, por onde marcou 17 gols. No Paulista, Finazzi permaneceu por um mês e dez dias e participou de nove partidas, marcando cinco gols, todos pela Série B do Campeonato Brasileiro. Para compensar a perda, o vice-presidente do Paulista, Luiz Raymundo, revelou que o time está próximo de anunciar as contratações de Gleissinho, do São Bento, e Edu, do Bragantino. Os dois foram os destaques de seus times nas respectivas campanhas, que culminaram no acesso à Série A1 do Campeonato Paulista. Já para a decisão contra o Fluminense, no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, o técnico Vágner Mancini deve optar pela escalação de um volante para a vaga aberta no ataque devido à suspensão de Léo, que recebeu o terceiro cartão amarelo. O favorito é Amaral, que foi titular nas decisões contra Cruzeiro, no Mineirão, pela semifinal, e Figueirense, em Florianópolis, nas quartas-de-final. Em contrapartida, o zagueiro e capitão do time, Anderson, tem retorno garantido no lugar do jovem Réver. O time está concentrado num centro de treinamentos na cidade de Itu (SP). Fará um recreativo nesta terça-feira cedo e seguirá para o Rio à tarde.