Paulista, fora de casa, garante a vaga Mesmo jogando fora de casa, o Paulista empatou com o Juventude por 1 a 1 na noite desta quarta-feira e passou à segunda fase da Copa do Brasil e como já tinha vencido a partida de ida, em casa, por 1 a 0, vai enfrentar na próxima etapa o Botafogo-RJ, que eliminou o São Raimundo, de Roraima, por 4 a 0, no primeiro e único confronto. O gol da classificação foi marcado pelo atacante Jéferson. O jogador, uma aposta do presidente do clube, ganhou a vaga de titular essa semana após o fim do contrato do atacante Davi, artilheiro do time no Campeonato Paulista, com cinco gols, e que deixou o clube após o término de seu contrato. Com menos de um minuto o Paulista abriu o placar. Aos 55 segundos, após cruzamento da direita, Jéferson cabeceou para fazer o primeiro do time de Jundiaí. O mesmo Jéferson quase ampliou 20 minutos depois. Mesmo sem ser superior no segundo tempo, o Juventude conseguiu empatar. Aos 46 minutos, o atacante Zé Carlos, de cabeça, deixou tudo igual em Caxias, mas era tarde demais para uma reação.