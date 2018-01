Paulista ganha do Flu por 2 a 0 O Paulista deu um grande passo para ser campeão da Copa do Brasil ao vencer o Fluminense por 2 a 0, nesta quarta-feira à noite, em Jundiaí (SP), com gols de Márcio Mossoró e Léo. Com esta vitória, o time do interior de São Paulo poderá até perder por um gol de diferença no jogo de volta, semana que vem no Rio, para conquistar a taça e a vaga na Copa Libertadores do ano que vem.