Paulista ganha do Grêmio Barueri, que segue sem pontuar O Paulista fez a lição de casa e bateu neste domingo à tarde o Grêmio Barueri, por 1 a 0, no Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A vitória reabilitou a equipe depois da derrota na estréia (para o Palmeiras, por 4 a 2). Com isso, o time soma seus primeiros três pontos na competição. Já o time de Barueri segue sem vencer. É a sua segunda derrota consecutiva. O primeiro tempo foi fraco tecnicamente e marcado por duas expulsões. O experiente meia Fernando Diniz, que já tinha recebido o cartão amarelo, foi expulso aos 30 minutos, após reclamar de uma falta sofrida. É a segunda vez consecutiva que o time jundiaiense perde um jogador no primeiro tempo. Na derrota para o Palmeiras por 4 a 2, o meia Gláucio também foi expulso. O Barueri não soube aproveitar a vantagem numérica, já que aos 37 minutos Anderson Marques também foi expulso após fazer falta feia em Marcos Denner. Na etapa final, o Paulista fez o gol da vitória aos nove minutos. Após bate e rebate na área, a bola sobrou para o Réver que tentou duas vezes para marcar. Depois, o Paulista tratou de segurar o resultado. O Paulista recebe o São Paulo na quarta-feira, no Estádio Jaime Cintra, às 21h45. O Barueri também joga em casa diante do Guaratinguetá, às 20h30, no duelo dos caçulas do Paulistão. Ficha técnica: Paulista 1 x 0 Grêmio Barueri Paulista - Victor; Marco Aurélio, Dema, Marcus Vinícius e Fábio Vidal; Réver, Marcelo Oliveira, Diogo (Fábio Gomes) e Fernando Diniz; Marcos Denner (Leandrinho) e Gilsinho (Victor Santana). Técnico: Vágner Mancini. Grêmio Barueri - Gilvan; Edilton, Anderson Marques, Fábio Luiz e Flávio (Bosco); Nenê Miranda, Bilinha (Dão), Júlio César e Luciano Gigante (Juliano); Pedrão e Thiago Humberto. Técnico: Marcelo Vilar. Gol - Rever, aos 9 minutos do segundo tempo. Juiz - Claudinei Forati Silva. Cartão amarelo - Dema, Marcelo Oliveira, Fernando Diniz, Dão, Fábio Luís e Júlio César. Cartão vermelho - Fernando Diniz e Anderson Marques. Renda - R$ 13.971,00. Público - 1.216 pagantes. Local - Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí (SP).