Paulista ganha fôlego com venda de Nenê O Paulista pode ganhar um fôlego maior para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Com a venda do atacante Nenê, do Santos, para o Mallorca, da Espanha, o time de Jundiaí embolsará 25% (porcentagem do clube sobre os direitos federativos) da transferência. Os valores da negociação não foram revelados pelo clube santista. Especula-se que Nenê tenha sido vendido por US$ 2 milhões (R$ 6 milhões). Com isso, o Paulista abocanharia R$ 1,5 milhão. Nenê, de 22 anos, foi revelado pelo clube em 2000, onde ficou até 2002. Depois disso, se transferiu ao Palmeiras (2002) e em seguida para o Santos. Enquanto o dinheiro não chega, o time de Jundiaí continua se preparando para a seqüência do Campeonato Brasileiro da Série B. O técnico Zetti fez uma reunião de 50 minutos com os jogadores, na manhã desta terça-feira, onde pediu mais tranqüilidade aos atletas. "Esse diálogo deu mais confiança ao grupo e agora vamos pensar somente na reabilitação contra o Londrina (próximo adversário do time)", afirmou o goleiro Buzzetto. O Paulista só volta a campo no próximo dia 30, contra o Londrina, em Jundiaí. O time, 12º colocado, com 23 pontos, folgará nesta rodada, pois, de acordo com a tabela da competição, todos os times folgarão uma rodada cada.