Paulista goleia e deixa Guarani lanterna Embalado pela classificação na Copa do Brasil, no meio da semana, o Paulista conseguiu em grande estilo sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. Jogando no Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, neste domingo à tarde, goleou o Guarani por 4 a 0 e empurrou o time campineiro para a última colocação na tabela, com apenas um ponto. O Paulista permanece invicto e assume a sexta colocação, com cinco pontos. O resultado poderia ter sido ainda pior não fossem as defesas do goleiro Jean, único poupado pela torcida, que acabou se tornando o personagem do jogo. Foram quatro defesas difíceis e uma bola na trave, o que não bastou para que saísse contente de campo. "O torcedor tem razão de vaiar. Estou com vergonha de estar jogando", declarou, ainda no intervalo. A soberania do time da casa no jogo começou a se transformar na goleada logo aos cinco minutos, quando Cristian cobrou falta com categoria e abriu o placar. Aos 20, após cruzamento da direita, Jéferson ampliou de cabeça. Ainda no primeiro tempo, aos 44 m inutos, Léo, ex-Guarani, também tocou de cabeça para marcar o terceiro. No segundo tempo, o Paulista apenas administrou o resultado e exaltou toda a fragilidade do Guarani, que não teve reação. Melhor para os donos da casa, que encontraram motivação para mais um gol. Aos 33 minutos, após cruzamento da esquerda, Márcio Mossoró fechou o placar. O Guarani tenta a reabilitação no próximo sábado, em Campinas, contra o Ceará. O Paulista vai a Salvador enfrentar o Vitória.