Paulista goleia Mogi Mirim por 4 a 1 O Mogi Mirim continua descendo ladeira abaixo no Campeonato Paulista. Nesta quarta-feira à noite, o time foi goleado pela terceira vez consecutiva. Desta vez, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Paulista, o Sapão tomou de 4 a 1 do Paulista, de Jundiaí, jogando em casa. Anteriormente, o Mogi havia perdido por 3 a 0 para o América e por 4 a 1 para o Rio Branco. O grande destaque do jogo foi o atacante André Leonel, que voltava de contusão no joelho, que o deixou oito meses afastado dos gramados. Ele fez dois gols. Ricardinho e Abraão marcaram os outros e Gabriel descontou para o Mogi. Com o resultado, o Mogi permanece com 25 pontos, na quarta colocação. O Paulista soma 21 na sexta colocação e se recupera da derrota para o Barbarense, por 2 a 1, em Jundiaí, na rodada passada. O Mogi Mirim iniciou a partida partindo para cima, mas quem abriu o marcador foi o Paulista aos 15 minutos. O lateral-direito Lucas fez grande jogada pela direita, cruzou para o atacante Abraão, sozinho no segundo pau, fazer de cabeça, seu segundo gol no Paulistão. O Mogi conseguiu chegar ao empate aos 41 minutos, com o atacante Gabriel. Tiago Mattos cruzou, Gabriel teve tempo de dominar, tirar Dema da jogada e finalizar, empatando a partida. O time da casa não teve nem tempo de comemorar, porque aos 44 minutos, Ricardinho cobrando falta, colocou o time novamente na frente, contando com ajuda do goleiro Fabiano. O Mogi voltou para etapa final disposto a empatar, mas não conseguia criar boas jogadas. O Paulista tocava a bola, administrando o placar e partindo em contra-ataques. E aos 33 minutos, marcou o terceiro gol com André Leonel. Ele recebeu, percebeu a saída do goleiro e tocou de cobertura. Na comemoração, ele beijou seu joelho que o tirou oito meses dos gramados. Na sua volta, ele mostrou oportunismo e fez o quarto do time. Cristian chutou, Fabiano bateu roupa e André Leonel mandou para o fundo do gol. Na próxima rodada, o Mogi Mirim pega no sábado, às 16 horas, a Ponte Preta, em Campinas. O Paulista, no mesmo dia e horário recebe a Portuguesa no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí.