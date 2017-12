Paulista: Guarani contrata o meia Élvis Com a responsabilidade de resolver de vez o problema de meio-de-campo do Guarani, o meia Élvis chegou nesta segunda-feira ao estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O ex-jogador do Santo André e Marília, inclusive, já treinou com seus novos companheiros. O jogador ainda não assinou contrato com o clube porque, segundo ele, falta definir algumas pendências, mas nada de tão grave. Ele já fez exames médicos e foi aprovado. São Bento - O São Bento anunciou, neste início de semana, a contratação do meio-campo Carlos Alberto, ex-São Paulo e Botafogo. Mais dois jogadores devem chegar - Wellington Dias e Tiano, que estão no Brasiliense. O clube tenta ainda o atacante Alex Afonso, que é do Palmeiras e está emprestado ao Fortaleza. O São Bento, dirigido pelo técnico Roberto Fonseca, estréia no Paulistão no dia 12 de janeiro, em Sorocaba, contra o Santos. Atlético Sorocaba - O clube conta com um novo reforço para a temporada de 2006, quando disputa a Série A-2. Trata-se do zagueiro Júlio César, contratado junto ao Mirassol. Na semana passada, o time, agora comandado por Carlos Rabello, dispensou quatro atletas: Márcio Rocha, Gilmar, Renato Santiago e Dinei. Além disso, dispensou vários integrantes da comissão técnica que estavam trabalhando neste ano.