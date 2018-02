Paulista humilha e rebaixa a Inter Sob pressão, a Internacional recebeu o Paulista na noite desta quarta-feira precisando da vitória para ainda sonhar em se ver livre do rebaixamento à Série A2 do Campeonato Paulista. Mas foi só a bola começar a rolar para ver que a vida do time de Limeira seria bem mais difícil do que pensava. De nada adiantou o técnico Vica esconder a escalação de seu time durante a semana. A derrota por 4 a 0 em pleno Estádio Major José Levy Sobrinho, a quinta em cinco jogos, levou o primeiro time do interior paulista a conquistar o título estadual para a Segunda Divisão em 2004. Alemão, aos 23 minutos, iniciou o martírio da Internacional. Na volta para o segundo tempo, os donos da casa partiram para cima em busca da vitória e, em quatro minutos, Maurício marcou duas vezes e sacramentou ao resultado do jogo. Nos acréscimos, João Paulo ainda teve tempo de deixar sua marca. Na última rodada a Inter vai a Americana enfrentar o Rio Branco. Já o Paulista recebe o Mogi Mirim no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí. Ficha Técnica: Internacional: André; Mantena (Bruno), Ronald, Max e Galego; Bob, André Gheller, Almeida (Anderson) e Valdison; Ferreira e Artur (Maranhão). Técnico: Vica. Paulista: Buzeto; Tiago, Alex Xavier e Umberto; Luís Paulo, Fábio Gomes, Alemão, Vágner Mancini e Julinho; Camanducaia (João Paulo) e Maurício (Edu). Técnico: Luiz Carlos Ferreira. Gols: Alemão aos 23 minutos do primeiro tempo; Maurício aos 8 e aos 23 e João Paulo aos 45 minutos do segundo. Árbitro: Wilson Luís Seneme. Cartão Amarelo: Ronald, Max, Maurício e Fábio Gomes. Cartão Vermelho: Anderson e Alex Xavier. Local: Estádio Major José Levy Sobrinho.