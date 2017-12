Paulista humilha Londrina na Série B Numa inspirada atuação, o Paulista goleou o Londrina por 7 a 1, neste sábado, no estádio Jaime Cintra. Este foi o maior placar da Série B do Campeonato Brasileiro, superando os 6 a 0 do Remo sobre o Mogi Mirim. A vitória deixou o time de Jundiaí com 26 pontos, em 9º lugar e ainda com boas chances de classificação à próxima fase. Enquanto que os paranaenses permanecem com 24, em 14º lugar. O Paulista não vencia em casa desde o dia 12 de julho, quando fez 3 a 2 sobre o Brasiliense. Em compensação, o Londrina não ganhava fora de casa pela Série B desde setembro de 2002, quando fez 2 a 1 sobre o XV de Piracicaba. O Paulista pressionou no começo do jogo e logo fez 2 a 0, com Canindé, aos 10 minutos, e Izaías, cobrando pênalti aos 20. O Londrina ainda diminuiu, aos 40, quando Marcelo Silva cobrou pênalti. Mas o Paulista voltou com força total no segundo tempo, marcando o terceiro gol aos 7 minutos, com Davi, de cabeça. No ataque, o time do Paraná abriu espaço na defesa. E os donos da casa aproveitaram. Julinho marcou o quatro aos 18, após rebote do goleiro Marcelo. Aos 23, Izaías driblou toda a defesa, até o goleiro, antes de fazer 5 a 1. Como o lateral Cassiano foi expulso aos 20 minutos e o técnico Roberto Fernandes já tinha feito as três substituições permitidas, o Londrina terminou o jogo com 9 atletas em campo, quando, aos 29, o lateral Adavilson saiu contundido. Assim, ficou ainda mais fácil e Davi fez mais dois gols para o Paulista, aos 30 e 35.