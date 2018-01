Paulista: Inter deve antecipar estréia Pressionado pela má campanha do time no Campeonato Paulista da Série A-1, o técnico Sérgio Ramirez deve antecipar a estréia do volante Pintado na Internacional de Limeira. Aos 35 anos, o jogador - que foi bicampeão mundial pelo São Paulo e que estava defendendo o Democrata de Governador Valadares-MG - se transformou na principal esperança de reabilitação do time. A equipe enfrenta o Guarani, sábado, em casa, e precisa vencer para escapar da lanterna do campeonato. Outro que deve estrear é o meio-campista Marquinhos (ex-Figueirense-SC). Ramirez tenta fazer mistério e diz que o time ainda não está definido. "Ainda estou avaliando, vendo as opções. Não sei se vou escalar os dois contra o Guarani", diz. Pintado garante não estar preocupado com a indefinição. Segundo ele, o importante agora é preparar a equipe para vencer e afastar de vez a ameaça de crise. "O fato de a gente jogar em casa é importante. Temos de desencantar no campeonato?, diz ele. A Inter já fez cinco jogos e ainda não venceu. Apesar de novato, Marquinhos é objetivo. "Temos que vencer. Se eu começar como titular, vou fazer de tudo para sair de campo com os três pontos", avisa. Os dois jogadores estão em boas condições físicas, porque vinham treinando normalmente em seus clubes. O mesmo não acontece com o meia Caio, que estava parado há dois meses e por isso deve ficar no banco nesta partida. Hoje o time treinou em dois períodos. Pela manhã, treino físico e à tarde treino técnico, com ênfase nas jogadas ensaiadas. O coletivo final acontece na sexta-feira pela manhã. A Inter de Limeira é o único time que ainda não venceu no Campeonato Paulista desse ano. Em cinco jogos disputados, o time obteve dois empates e três derrotas.