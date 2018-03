Paulista já está pronto para domingo O Paulista driblou até a imprensa na manhã desta sexta-feira. A programação previa a realização de um treino às 9 horas. Ninguém apareceu e nem uma explicação foi dada. À tarde, o time acabou realizando o treino, na preparação para a segunda partida das semifinais do Campeonato Paulista, domingo, contra o Palmeiras, em Araras. Depois da confusão da manhã, o treino da tarde serviu para determinar o time titular. Em clima de descontração, o grupo jogou futevôlei para aquecer. Depois, o técnico Zetti posicionou os jogadores em campo, explicando como ele pretende que o time jogue domingo. Também foram realizadas jogadas ensaiadas em faltas e cobranças de escanteio, além da cobrança de pênaltis. Como não há problemas de contusão ou suspensão, o Paulista terá força máxima. E Zetti já definiu os 11 titulares: Márcio; Lucas, Asprila, Danilo e Galego; Alemão, Umberto, Ailton e Canindé; Izaías e João Paulo. Para o zagueiro Danilo, os treinos como o desta sexta-feira são fundamentais. "A repetição faz com que a gente corrija nosso posicionamento, tanto na hora de defender como na hora de atacar?, disse o jogador. Zetti também insistiu no posicionamento da defesa para marcar Vágner Love, o artilheiro do Paulistão, que não jogou na primeira partida das semifinais. "O Palmeiras terá uma postura diferente com o Vágner. Mas estamos preparados para enfrentá-lo", avisou o treinador do Paulista.