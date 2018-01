Paulista joga completo contra o Grêmio Enquanto os torcedores de Jundiaí já esgotaram os ingressos para a primeira partida da decisão da Copa do Brasil, contra o Fluminense, o elenco do Paulista tenta manter a concentração, neste sábado, contra o Grêmio, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O técnico Vágner Mancini optou por não poupar nenhum titular e cobra dedicação total dos jogadores no Estádio Olímpico. A RedeTV! vai transmitir este jogo ao vivo. A preocupação de Mancini se deve ao fato do time estar na antepenúltima colocação, com apenas oito pontos ganhos. "Temos que esquecer a final até o jogo com o Grêmio. Uma derrota começa a atrapalhar nosso plano de conseguir o acesso", explicou. O Grêmio é o 14.º colocado, com nove pontos. A decisão de levar todos os titulares à disposição não significa que o Paulista terá força total. Na quarta-feira o centroavante Finazzi torceu o tornozelo e, apesar da melhora, foi vetado para o confronto. Disputam sua vaga André Leonel e Victor, ambos atacantes. O treinador não quis confirmar os titulares. Na defesa, Réver pode entrar como titular no lugar de Anderson, já que este está suspenso para o jogo contra o Fluminense.