Paulista joga de olho nos concorrentes Com o pensamento voltado para a vitória, o Paulista faz neste sábado, às 16 horas, o clássico interiorano contra o rebaixado União São João, no estádio Hermínio Ometto, em Araras, pela última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Uma vitória aliada a uma derrota do Marília (contra Ceará, em Fortaleza) ou tropeços de Náutico (Botafogo, em Niterói) e Sport (Portuguesa, em Recife) colocará o time de Jundiaí (9º, com 32) na próxima fase. O Paulista também poderá se classificar com um empate, caso o Náutico perca. Para o jogo, o técnico Zetti terá dois desfalques: o goleiro Buzzetto, suspenso pelo terceiro amarelo, e o volante Alemão, com uma lesão no púbis. No gol, o jovem Rafael será o titular, enquanto Alexandre Dorta continua na cabeça-de-área. Outra mudança será a volta do atacante Izaías, artilheiro do time com 11 gols. Ele cumpriu suspensão e entra no lugar de Luís Gustavo. Enquanto isso, o União (lanterna, com 16) só entra em campo para cumprir tabela. Apesar dessa situação, o time promete disposição para vencer, até porque existe a possibilidade de receber mala preta de outros clubes interessados, como Marília e Náutico. No entanto, o técnico Play Freitas não tem muitos motivos para comemorar, porque terá cinco desfalques: Flávio, Valdo, Félix, Viton e Juliano, todos suspensos por expulsão. Assim, o treinador fará algumas improvisações. Na lateral direita, o atacante Fábio Azevedo substitui Flávio, já no meio o também atacante Osmar joga no lugar de Juliano. Na defesa, no lugar de Félix, Rildo será o titular e na lateral esquerda Marcelo Rocha entra no lugar de Valdo. A dúvida fica por conta do substituto do meia Viton. Tales e o volante Wilson Mathias disputam a vaga. Se o segundo for escolhido, Marcos Nascimento joga na cabeça-de-área. No ataque, Galvão ganha vaga de Adilson.