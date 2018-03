Paulista: jogadores estão preocupados Os jogadores do Paulista voltam aos treinos nesta segunda-feira à tarde no estádio Jaime Cintra, mas com certeza todas as atenções estarão voltadas para a sessão do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) da Federação Paulista de Futebol que decidirá sobre o novo mando pelas semifinais do Paulistão, diante do Palmeiras. Existe uma preocupação geral em torno do julgamento. "Se tirarem a gente de nosso campo vamos perder todo o esforço despendido até agora", diz o experiente volante Alemão. O técnico Zetti, que passou a semana passada tentando livrar o elenco desta preocupação, agora também não esconde sua expectativa. "Acho que este julgamento faz parte desta semifinal. É mais um ingrediente para as torcidas. Só que, na minha opinião, seria injusto para o Paulista e sua torcida jogarmos fora de Jundiaí", comentou. Na volta aos treinos, os jogadores farão apenas um trabalho muscular, de desintoxicação e relaxamento, com o fisicultor Fernando Moreno. A programação da semana também prevê apenas treinos físicos de manutenção, porque o estágio atual é considerado "muito bom" pela comissão técnica. "A prova foi a disposição demonstrada no primeiro jogo", atesta Moreno. O time também estará completo, inclusive com o goleiro Márcio. Ele foi substituído aos 11 minutos do segundo tempo, sentindo fortes cãimbras nas panturilhas (batata da perna), mas não sofreu nenhuma lesão muscular, segundo a análise inicial dos médicos do clube. "Existe neste caso o ingrediente emocional, que provocou tensão muscular", explica Bracalli, treinador de goleiros, que não acredita na recuperação do titular Rafael, ainda se recuperando de uma lesão muscular na coxa direita.