Paulista: Justiça dá liminar à Globo A TV Globo conseguiu liminar, concedida pelo juiz Márcio Antonio Boscaro, da 29ª Vara Cível Central de São Paulo, que lhe garante o direito de transmissão com exclusividade em canal aberto dos jogos do Paulista, que começa no dia 25. De acordo com a decisão, com data de 16 de janeiro (quinta-feira), a Federação Paulista de Futebol (FPF) tem prazo de 48 horas para formalizar o contrato com a Globo, sob pena de multa diária de R$ 50 mil em caso de descumprimento. A FPF negociou os direitos de transmissão com o SBT, sob o argumento de que a Globo não quis pagar os R$ 12 milhões pedidos. O presidente da FPF, Eduardo José Farah, está licenciado. Um dos vice-presidentes, Marco Polo del Nero, disse na tarde desta sexta-feira que a entidade não havia sido notificada oficialmente da decisão. ?Só depois nos manifestaremos.? O SBT, por meio de sua assessoria de Imprensa, afirma que cabe à FPF se posicionar em relação ao imbróglio, pois a ação da Globo é contra a entidade. No entanto, comenta-se que o próprio SBT poderá recorrer. No início da semana, Farah disse à Agência Estado que a FPF havia dado farta documentação à emissora, para que esta se defendesse de uma ação da Globo, caso fosse necessário.