Paulista lamenta chance perdida na Série B A derrota em casa para o Avaí na última terça-feira, além de significar a primeira derrota no estádio Jaime Cintra no Campeonato Brasileiro da Série B, impediu que o Paulista chegasse à liderança pela primeira vez na competição. Com 13 pontos, o time do interior paulista caiu para a nona posição na tabela de classificação. Já os catarinenses, com a vitória por 1 a 0, assumiram a liderança provisória, já que os ex-líderes Náutico e Sport, com 15 pontos cada, jogam no final de semana. O resultado deixou o time do técnico Zetti fora da zona de classificação e, no próximo dia 28 vai a Manaus enfrentar o São Raimundo. A equipe ainda não perdeu em casa e o Paulista espera ser o convidado indesejado, assim como fez o Avaí. O principal desfalque do time de Jundiaí será o atacante Izaías, que recebeu o terceiro cartão amarelo.