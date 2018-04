Paulista libera zagueiro para o Goiás Ainda disputando uma vaga para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série B, o Paulista continua desmanchando o elenco vice-campeão estadual deste ano. Desta vez, o clube perdeu o zagueiro Asprilla, de 21 anos, que deixou o estádio Jaime Cintra nesta segunda-feira para defender o Goiás na Série A . Os valores da negociação não foram revelados. O time de Jundiaí está em sétimo lugar na tabela, com 32 pontos e só depende de si para chegar à segunda fase. Para isso, basta vencer o Bahia, na Fonte Nova, e o Sport Recife, na última rodada, no Jaime Cintra. Mesmo assim, a diretoria não vem se preocupando em manter o elenco, que já perdeu o atacante João Paulo para o futebol suíço, o goleiro Márcio e o meia Aílton, que voltaram para o São Paulo sem qualquer atitude dos dirigentes, e o meia Canindé, que preferiu ir para o fraco Paraná a ficar em Jundiaí. Na semana passada, o lateral-esquerdo Galego, uma das principais figuras do time, fez as malas, e foi para o Internacional Porto Alegre. A maioria destes jogadores deixou o clube sem qualquer ressarcimento, uma vez que nada os impedia em termos contratuais. Este fato, para alguns, denuncia a falta de planejamento no futebol.