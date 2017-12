Paulista luta contra rebaixamento Apesar de ainda acreditar na classificação, que só será possível com cinco vitórias nas seis rodadas que restam nesta primeira fase da Série B do Brasileiro, o Paulista entra em campo neste sábado, às 16 horas, contra o Criciúma, em Santa Catarina (SC), pensando somente na vitória, mas desta vez para escapar da zona do rebaixamento, que ocupa desde o empate em casa por 1 a 1, contra o Caxias. O time de Jundiaí está com 18 pontos. O Criciúma, ainda mais desesperado, é o último colocado, com apenas 13 pontos conquistados. O técnico Vágner Mancini já planejava fazer mudanças no time, em vista dos últimos resultados, mas na véspera do jogo o zagueiro Anderson se machucou e, como Dema já estava vetado, o time vai com a defesa reserva, formada por Réver e Alex Alves. No ataque, o recém-contratado Wilson deve perder a condição de titular para Abraão, que tem treinado melhor. O Criciúma estréia o técnico Edson Gaúcho, ex-Goiás, que em 2002 subiu o time para a Série A. Outras novidades serão o goleiro Marcelo Flores, recém-contratado, e os alas Athos e Neném.