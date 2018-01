Paulista luta por ficar na Série B Sem investimento, o Paulista disputa o Campeonato Brasileiro da Série B preocupado apenas em não cair para a Terceira Divisão e para tanto fez poucas contratações e em sua maioria inexpressivas. A maior estrela do time estará sentada no banco de reservas. O ex-goleiro Zetti, pela primeira vez contratado para trabalhar como treinador profissional, terá a missão de comandar os jogadores ao desafio lançado. Do time que disputou a competição no ano passado, a maioria dos titulares não está mais em Jundiaí. Além do técnico Giba, o goleiro Artur (Cruzeiro), o zagueiro Tiago (São Caetano) os volantes Fábio Gomes (Palmeiras) e Vágner Mancini (Avaí-SC) e os atacantes Marcinho (São Caetano), Nenê (Santos) e Taílson (Portugal) deixaram o estádio Jaime Cintra. A equipe estréia contra o Mogi Mirim, neste sábado, às 20h30, no estádio Jaime Cintra. Time-base Paulista - Buzzeto; Lucas, Asprilla, Danilo e Julinho; Alemão, Léo, Juan e Cairo; Izaias e Maurício - Técnico: Zetti.