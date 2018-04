Paulista mantém técnico para 2005 Depois de perder vários de seus principais jogadores durante a Série B do Brasileiro, o que acabou custando a classificação para a segunda fase, a diretoria do Paulista decidiu pela permanência do técnico Vágner Mancini para a temporada 2005. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira. Ex-jogador do próprio Paulista, Vágner Mancini foi o capitão do time que conquistou os títulos paulista da Série A2 e brasileiro da Série C, ambos em 2001. Em seu primeiro ano como treinador, ele estreou no dia 21 de maio, com uma vitória por 1 a 0 sobre o São Raimundo-AM. Chegou perto da vaga na próxima fase da Série B, mas o clube de Jundiaí acabou em 9º lugar - apenas os 8 primeiros se classificaram. Em fase de planejamento para a próxima temporada, a diretoria do Paulista agora procura manter alguns dos destaques da campanha na Série B, como Danilo e Davi. Existe também o plano de trazer de volta jogadores que levaram o time ao vice-campeonato estadual no primeiro semestre, como Isaías e Canindé.