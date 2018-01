Paulista muda ataque no "rebolo" O Paulista deve começar a luta contra o rebaixamento contra o América, em São José do Rio Preto, com uma nova dupla de ataque. Edu Esídio e João Paulo estão treinando juntos e são os mais cotados para ficar entre os 11 titulares. Com isso Camanducaia vai para o banco. Outra novidade deve ser a estréia do meia Canindé, ex-Santos. Ele jura que está em plena forma e que pode jogar neste sábado. "Estava treinando normalmente no Santos e estou à disposição para o jogo". No meio-campo, Alemão entra no lugar do experiente Vágner Mancini, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.