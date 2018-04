Paulista muda contra o América-MG Como jogará em casa duas das três partidas que faltam na fase de classificação da Série B do Brasileiro, o Paulista aposta na conquista de uma vaga. Para isso, não pode vacilar nesta sexta-feira, quando recebe o América-MG no estádio Jaime Cintra. O Paulista terminou a 20ª rodada no 9º lugar, fora da zona de classificação da Série B, com 29 pontos. Além do América-MG, o time de Jundiaí jogará contra o Fortaleza, no Ceará, e recebe o Sport em casa. O técnico Vágner Mancini pretende escalar um time mais ofensivo daquele que perdeu para o Remo, por 4 a 2 - foram três volantes. "Precisamos do resultado e vamos ao ataque em busca disso", avisou. A maior novidade será o meia Michel, que entra pela primeira vez como titular. Márcio Mossoró terá nova chance e completa o setor de armação. Suspensos, o volante Amaral e o meia Fábio Mello são os titulares que cederão suas vagas. Na ala esquerda, para o lugar de Galego, que foi para o Inter-RS, Maykon foi o escolhido. A boa notícia está no setor defensivo. Os titulares Asprilla e Danilo estão de volta, nos lugares de Beto e Rodrigo. O primeiro se recuperou de uma lesão muscular, enquanto o segundo retorna de suspensão.