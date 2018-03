Paulista no ataque, mas com 2 atacantes Com a missão de fazer três gols de diferença sobre o São Caetano, o time do Paulista está definido pelo técnico Zetti. Ele confirmou que vai mesmo atacar o adversário e tentar fazer prevalecer o retrospecto de melhor ataque, com 33 gols, mas não vai abrir mão do esquema 4-4-2, com a volta de Izaías no lugar de Márcio Mossoró. Este será o desenho tático do time no segundo jogo contra o São Caetano para descontar o 3 a 1 da semana passada. "Vamos com o time que treinou durante a semana", comentou Zetti após o treino tático realizado à tarde no gramado do estádio Jaime Cintra. Ele até brincou sobre a possibilidade de começar o jogo com três atacantes, com a entrada de Davi no lugar de um volante, possivelmente Alemão. "Seria louco começar assim diante do São Caetano, que tem como ponto forte o contra-ataque", finalizou. O Paulista sempre jogou de forma ofensiva no Campeonato Paulista, sendo o ataque mais positivo, com 33 gols marcados em 14 partidas. Mais do que nunca o time do técnico Zetti precisa confirmar que é bom na hora de colocar a bola na rede. Somente a diferença igual ou maior a três gols lhe garante o título da competição nos 90 minutos. Se houver a repetição do placar, a partida será decidida nos pênaltis. Qualquer outro resultado, o São Caetano será o campeão. Apostando em seu ataque, que marcou oito gols nas últimas três partidas, Zetti espera mudar o quadro desfavorável. "O São Caetano aproveita ao máximo qualquer espaço. Temos que nos fechar. Será preciso diminuir a área livre. É isso que procuramos trabalhar. Temos que esperar que eles demonstrem a competência que tiveram até agora e que possamos sair do Pacaembu com esse título", prevê. Antes do tático, ele ficou quase 20 minutos conversando com o meia Canindé, considerado peça-chave nos planos desta final. O time está concentrado desde a noite. No sábado pela manhã embarca para São Paulo, realizando um treino leve no gramado do Estádio do Pacaembu. À tarde inicia a concentração num hotel da capital. O provável time que iniciará a decisão é este: Márcio; Lucas; Danilo, Asprilla e Galego; Alemão, Umberto, Canindé e Aílton; Izaías e João Paulo.