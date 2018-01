Paulista: o maior título em 96 anos O Paulista conseguiu na noite desta quarta-feira seu maior feito em 96 anos de história. O título da Copa do Brasil, em cima do Fluminense, é a 1ª conquista de elite do clube criado em 1909 na cidade de Jundiaí, a 65 quilômetros de distância de São Paulo. Até então, as peças mais importantes na sala de troféus do clube eram as taças de campeão da Série C do Brasileiro (2001) e da Série A2 do Paulista (duas vezes, em 1968 e 2001). O time esteve na divisão de acesso estadual (Série A2) até 2004, quando foi vice-campeão. Na primeira divisão do Paulista deste ano, encerrada em abril, foi apenas o 6º colocado. No Brasileiro, disputa a Série B e, com campanha modesta, está em 14º lugar. Apesar disso, o Paulista jogou como time grande para ficar com o troféu da Copa do Brasil. Derrubou, além do Fluminense, outros 5 times da primeira divisão do Brasileiro: Juventude, Botafogo, Internacional, Figueirense e Cruzeiro. Foram 12 jogos até chegar à decisão, com 5 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, nenhuma delas no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí.