Paulista oficializa parceria com PSV Depois da eliminação na Série B do Brasileiro, o Paulista já começa a traçar planos para a temporada 2005. Na manhã desta segunda-feira, a diretoria do clube confirmou a parceria com o PSV Eindhoven, da Holanda. O anúncio oficial foi feito pelo presidente Eduardo Palhares, durante entrevista concedida à rádio Difusora de Jundiaí. Os detalhes e a assinatura do contrato serão explicados no próximo dia 13 de outubro. "Será um contrato simples, onde ambas as partes não terão grandes obrigações", disse o vice-presidente de futebol do clube, Luiz Roberto Raymundo. Segundo o presidente Eduardo Palhares, a parceria chega em boa hora, porque a situação financeira do clube está controlada, mas não está tranqüila. "Temos uma verba de R$ 80 mil mensais, que recebemos da Futebol Brasil Associado. No entanto, temos um gasto maior do que isso", explicou o dirigente. Com relação à eliminação na Série B, Eduardo Palhares se mostrou tranqüilo e ficou satisfeito com desempenho do time na competição. "É evidente que estamos chateados pela eliminação. Mas fomos bem no campeonato e estou feliz com o desempenho do time" , afirmou o dirigente. O Paulista encerrou sua participação na Série B na 9ª colocação, com 35 pontos - apenas os 8 primeiros passaram para a segunda fase.