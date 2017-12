Paulista: ordem é conter a euforia Com a boa campanha no Campeonato Paulista, os jogadores do Paulista não conseguem esconder a empolgação. No entanto, valendo-se da máxima de que ninguém ganha de véspera, o técnico Zetti conteve a euforia do grupo, que agora "só tem pensamentos para o Santo André", seu próximo adversário, domingo à tarde, em Jundiaí. "Contra o Marília, quando vencemos por 3 a 1, conquistamos um ótimo resultado, mas sabemos que domingo teremos outra pedreira pela frente", acredita o zagueiro Asprilla. Sem problemas de contusão ou suspensão o treinador não deve mexer no time: "Apenas fazer alguns ajustes", promete. O time de Jundiaí ocupa a vice-liderança do Grupo 2 ao lado do Palmeiras, com dez pontos. Está atrás apenas do Santos (11) e à frente de times como São Caetano, Santo André, Marília e Guarani.