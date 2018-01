Paulista pega o campeão pernambucano O Paulista estréia neste domingo no Campeonato Brasileiro da Série B com um difícil missão pela frente. Às 16 horas, o time de Jundiaí joga contra o Santa Cruz, campeão pernambucano, no Estádio do Arruda, em Recife. Ambas as equipes vêm de derrota na Copa do Brasil. O Paulista foi derrotado na quinta-feira pelo Internacional, em Porto Alegre, enquanto o Santa Cruz, na noite anterior, foi goleado pelo Cruzeiro por 4 a 0, no Mineirão. Quem vencer o confronto poderá contar vantagem sobre o adversário, uma vez que o empate imperou nas três partidas disputadas entre os dois. Para o técnico Givanildo Oliveira, a goleada sofrida em Belo Horizonte não deve atrapalhar o planejamento e, por este motivo, a base do time será a mesma. A única mudança será a entrada de Rosenbrik no meio de campo no lugar do atacante Wilton Pantera. Com a mudança, Carlinhos Bala será deslocado para o ataque. No Paulista, havia a expectativa de que alguns jogadores nem viajariam ao Recife, por estarem sendo negociados. Mas não foi exatamente assim. O meia Ricardinho acabou ficando no sul, onde se apresentou ao Juventude. Já o zagueiro Thiago Mathias, que iria para a Ponte Preta, renovou o contrato. O meia Márcio Mossoró, em conversações com o Fluminense, viajou e vai jogar. Outro que tem lugar garantido no time é o volante Amaral, que contra o Inter cumpriu suspensão.