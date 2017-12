Paulista pega o Gama pela classificação Ainda sonhando com a classificação, mas também preocupado em se distanciar de vez da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B, o Paulista recebe o Gama neste sábado, às 16 horas, no Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí (SP). Apenas três pontos separam os times na tabela. Os jundiaienses estão com 21 pontos, enquanto o time do Distrito Federal, com 18 pontos, tenta fugir da Série C. O técnico Vágner Mancini tem problemas para escalar sua equipe. Os zagueiros Dema e Anderson, machucados, estão mais uma vez fora do jogo. Os seus substitutos serão Réver e Alex Alves. Em contrapartida, quem retorna ao time são os laterais Bosco e Julinho, embora o primeiro possa perder sua posição para Lucas, que já está melhor fisicamente. Márcio Mossoró, apesar da expectativa de seu casamento, ele está confirmado. Tendo sido punido com três jogos fora de seu estádio pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o Gama não joga mais em casa nesta Série B. O time também não conta com seu artilheiro, Maia, além do zagueiro Bruno Lourenço, suspensos. O zagueiro Thiago Junio entra na defesa, enquanto Canela é o escolhido para o ataque.