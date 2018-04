Paulista perde lateral para o Inter O Paulista de Jundiaí perdeu mais um jogador importante na reta final da fase inicial do Campeonato Brasileiro da Série B. O lateral-esquerdo Galego definiu, nesta segunda-feira, sua transferência para o Internacional-RS. Os valores da transação não foram revelados, mas o jogador é dono de seu atestado liberatório, o que facilitou a negociação. Há alguns dias, Galego já tinha recusado uma proposta do Juventude, de Caxias do Sul, mas agora considerou boa a proposta do time gaúcho. Galego, de 27 anos, já defendeu vários clubes do interior paulista como Francana, Ponte Preta, Internacional, Santo André e Marília. Sua principal qualidade é o chute forte. Ele também cobra faltas e marca gols, embora seja limitado tecnicamente com notada deficiência na marcação. No Inter ele deve substituir Alex, que está machucado, e Chiquinho, prestes a ser negociado. Galego deve estrear com a camisa do Inter neste sábado, diante do Goiás, em Goiânia. Em Jundiaí, a torcida está cada vez mais insatisfeita com a diretoria que antes tinha perdido duas importantes peças: o meia Canindé, que se transferiu para o Paraná, e o atacante João Paulo que acabou no futebol da Suíça. A saída do lateral acontece três rodadas antes do término da primeira fase da Série B. O Paulista é oitavo colocado com 29 pontos e ainda terá dois jogos em casa, contra América-MG e Sport, saindo apenas diante do líder Bahia, na penúltima rodada.