Paulista perde para o Juventus e se complica no Estadual O Paulista perdeu uma grande chance de entrar no grupo dos quatro primeiros colocados do Campeonato Paulista. Completamente dominado, o time de Jundiaí perdeu para o Juventus por 2 a 1, neste sábado, na Rua Javari, em São Paulo, pela penúltima rodada da primeira fase. O resultado deixou o time da Mooca, agora com 20 pontos, mais longe da zona do rebaixamento. Os visitantes ficaram em situação complicada na briga por vaga às semifinais, já que estão no 6.º lugar com 31 pontos. O Paulista até chegou a abrir o placar, aos 8 minutos do primeiro tempo, em um lance de oportunismo do goleador Gilsinho, que aproveitou rebote do goleiro Deola após cobrança de falta do lateral Rodolfo. O time da casa, porém, foi melhor durante todo o jogo e virou com gols do meia João Paulo, aos 20 ainda do primeiro tempo, e do lateral-direito Ivan, em cobrança de falta, aos 32 da segunda etapa. Na última rodada da primeira fase, na próxima quarta-feira, o Juventus vai até São José dos Campos para enfrentar o líder Santos. O Paulista receberá o Rio Claro, no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí. JUVENTUS 2 X 1 PAULISTA Juventus - Deola; Max Sandro, Levi e Renato; Ivan, Almir, Naves, Adriano (Sérgio Lobo) e João Paulo; Rafael Silva (Jean) e Nunes. Técnico: Márcio Bittencourt. Paulista - Victor; Rodolfo (Thiago Matias), Dema, Marcus Vinícius e Fábio Vidal; Réver, Marcelo Oliveira, Rodrigo Fabri (Victor Santana) e Diogo; Gilsinho e Marcos Denner (Dauri). Técnico: Vagner Mancini. Gols - Gilsinho, aos 8, e João Paulo, aos 20 minutos do primeiro tempo; Ivan, aos 32 minutos do segundo tempo. Cartões amarelos - Nunes, Adriano, Renato e João Paulo (Juventus); Gilsinho, Fábio Vidal e Rodolfo (Paulista). Cartão vermelho - Diogo (Paulista). Árbitro - Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Renda - R$ 23.190,00. Público - 1.977 pagantes. Local - Estádio da Rua Javari, em São Paulo (SP).