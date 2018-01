Paulista perde para o Libertad e complica situação O Paulista está longe da segunda fase da Copa Libertadores. Nesta quarta-feira à noite o time de Jundiaí foi derrotado por 1 a 0 pelo Libertad-PAR, no Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, capital do Paraguai, e está em situação complicada, pois tem apenas cinco pontos no Grupo 8, ficando em terceiro lugar. O Libertad chegou aos 11 pontos e já está classificado. A chance de vaga do time jundiaiense depende do jogo El Nacional x River Plate, que acontece ainda nesta quarta. A partida teve um início muito equilibrado, mas com a disputa de bola muito presa ao meio-de-campo. Os goleiros praticamente não tiveram trabalho. O Libertad possuía maior posse de bola, mas pecava nas finalizações. Sem jogadas ofensivas eficientes, o time paraguaio abriu o placar em uma cobrança de falta, aos 18 minutos. Martín Hidalgo tocou com perfeição, no canto esquerdo do goleiro Rafael, que saiu atrasado no lance. Na seqüência do primeiro tempo, a partida seguiu sem lances de perigo. Apático, o Paulista não conseguiu criar uma chance real. O Libertad seguiu com maior posse de bola, mas também não ofereceu perigo à meta de Rafael. No início do segundo tempo, o Paulista chegou a assustar com Amaral, em cobrança forte de falta, da intermediária. Logo depois, entretanto, o time voltou a se desencontrar em campo e o técnico Vágner Mancini sacou o volante Douglas Marques, para a entrada do atacante Jean Carlos. Apesar da mudança, o time seguiu sem conseguir criar boas jogadas e, mesmo sem fazer uma boa partida, o Libertad ainda ameaçou em outros lances. No melhor deles, Rodrigo López cabeceou com perigo, por cima da meta de Rafael. O Paulista volta a campo pela Libertadores da América na próxima quinta-feira, quando recebe o El Nacional-EQU, no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí. Antes, porém, estréia no Campeonato Brasileiro da Série B: no sábado, recebe o Santo André, também em casa. A última partida do Libertad nesta primeira fase da Libertadores será contra o River Plate-ARG, na Argentina.