Paulista perderá principais jogadores Como o ano termina neste sábado para o Paulista, muitos atletas já vão entrar de férias na segunda-feira. Outros, no entanto, não terão descanso. Caso dos meias Cristian, que está acertado com o Atlético-PR, e Márcio Mossoró, que se apresentará ao Internacional. Um dos grandes responsáveis pela conquista da Copa do Brasil, Mossoró quer se despedir de Jundiaí com gols. E ajudando o time a permanecer na Série B do Brasileiro. "Se a gente cair, não tem como não ser um dos culpados. E não quero isso na minha carreira. Quero ser lembrado como alguém que conquistou um importante título, e não por ter participado de um rebaixamento". Após o término da Copa do Brasil, Mossoró foi o jogador do Paulista que mais recebeu propostas de outros clubes. E acabou acertando com o Inter, que comprou 50% dos seus direitos federativos por R$ 1 milhão. "Mas não é hora de falar no Inter. Agora só quero ajudar o Paulista a sair dessa complicada situação", afirmou o atleta, que deve fazer o primeiro jogo com a camisa do novo clube no próximo domingo, contra o Atlético-PR. Além de Cristian e Mossoró, outros jogadores podem deixar a equipe. "Tenho contrato até o fim do ano, mas vai ser ruim ficar parado. Quem sabe eu possa ser emprestado para outro time neste tempo?", confessou Léo, artilheiro da equipe na competição com 5 gols. Quem também pode sair é o técnico Vagner Mancini. "Por enquanto, só estou pensando no Bahia. Mas a partir de segunda vou começar a pensar nas propostas que recebi".