Paulista perto da assinatura do acordo A parceria entre o Paulista de Jundiaí e a empresa de relógios Magnum deve ser fechada nesta semana. Na última sexta-feira, os dirigentes do clube se reuniram com representantes da empresa para definir os últimos detalhes da negociação. Em princípio, o contrato será por apenas uma temporada, mas com direito a prorrogação por mais quatro. A Magnum vai assumir todo o setor financeiro do clube, incluindo pagamentos de dívidas que giram em torno de R$ 500 mil. No entanto, esta parceria será em conjunto com a Paulista Futebol Clube Limitada, uma empresa que está sendo criada, mas ainda não tem um presidente. O atual presidente do clube, Eduardo Palhares, continuará no cargo, mas cuidando apenas do Paulista Futebol Clube. A camisa do Paulista também sofrerá mudanças, pois a empresa irá estampar sua logomarca no uniforme. O grupo promete buscar um patrocínio forte para o clube em 2005. O time estréia no Paulistão no próximo dia 19 de janeiro, contra o Santo André, no estádio Bruno José Daniel, no ABC.