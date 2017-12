Paulista perto de acordo inédito com o PSV O Paulista está muito perto de fechar um acordo de parceria com o PSV Eindhoven, da Holanda. O diretor técnico Hans Van Der Zee retorna ao país europeu nesta quinta-feira, quando entregará um relatório dos dez dias em que passou conhecendo as estruturas do time de Jundiaí. A assinatura do contrato só será feita com a aprovação do clube holandês. Embora ainda dependa do aval do PSV, o diretor de futebol do Paulista, João Figueiredo, demonstra muita confiança na negociação. "Em janeiro, quando estivemos na Holanda para explicar o projeto, já saímos com um pré-contrato em mãos. Pelo interesse que mostraram, acredito que tudo será acertado", afirmou, frisando que essa será a primeira do PSV no mundo. De acordo com o dirigente, os valores e a forma com que a parceria será feita ainda não foram definidos. "Não podemos falar nada sobre isso, pois não temos o contrato em mãos", garantiu. Algumas especulações chegaram a cogitar que o time europeu assinaria um contrato de dez anos, sendo que investiria ? 2 milhões por ano. "Não é verdade. A princípio faríamos um acordo de cinco anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Ainda não há como falar em valores", informou. Segundo Figueiredo, apesar da forma ainda não ter sido definida, o interesse do PSV é formar atletas. "Vamos melhorar ainda mais a capacidade de revelação do Paulista, mas todas as categorias do clube devem ser beneficiadas, inclusive os profissionais", comentou. Futuro - O projeto criado pela diretoria do time jundiaiense foi apresentado em novembro do ano passado ao PSV. Com o investimento estrangeiro, as revelações que surgirem no estádio Jaime Cintra futuramente seriam negociadas com o futebol do exterior. O empresário Fernando César foi quem intermediou toda a negociação entre brasileiros e holandeses. Ele é amigo pessoal dos dirigentes do Paulista e conheceu a diretoria do PSV quando negociava um patrocinador para o meia Giovanni, ex-Santos, de quem na época era procurador no final dos anos 90.