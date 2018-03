Paulista pode anunciar reforços Sem vencer há quatro jogos no Campeonato Brasileiro da Série B, a diretoria do Paulista pode anunciar alguns reforços para a seqüência da competição. Os dirigentes confirmaram que estão conversando com alguns jogadores e que novidades podem surgir nos próximos dias. "Estamos mantendo alguns contatos que podem se tornar em possíveis negociações. Talvez até o final dessa semana nós possamos ter alguma novidade", afirmou o diretor de futebol do clube, João Carlos Figueiredo. Enquanto os reforços não chegam, o técnico Zetti segue trabalhando com o que tem em mãos. Para enfrentar o Joinville no próximo sábado, o treinador não poderá contar com o meia Canindé, expulso no jogo contra o América-MG. Para seu lugar Zetti deverá escalar Marco Túlio.