Paulista pode ficar sem o goleiro titular A vitória sobre a Ponte Preta, na prorrogação, e a classificação para a semifinal do Campeonato Paulista empolgaram a torcida, os jogadores e a comissão técnica do Paulista. Até mesmo o tranqüilo técnico Zetti foi tomado pela euforia e já fala em ser campeão estadual. "Pelo futebol apresentado diante da Ponte Preta, nas condições em que a partida foi disputada, a conquista do campeonato não pode ser considerada um sonho. Vamos correr atrás dos nossos objetivos", disse o animado Zetti. O preparador físico Fernando Moreno também não esconde a confiança. "O que nós temos passado aos jogadores é que o time pode seguir em frente no campeonato. Nosso objetivo agora é tirar proveito deste entusiasmo para estimular ainda mais os jogadores", afirmou. Na fase de semifinal o Paulista irá enfrentar o Palmeiras, que garantiu classificação ao vencer a Portuguesa Santista por 2 a 1, em Santos. "O adversário é de qualidade, mas todos semifinalistas têm qualidade, inclusive a gente", garantiu Zetti. Mas o treinador poderá ganhar um problema para a disputa da vaga na final. O goleiro titular Rafael deverá ser desfalque para a seqüência da competição. Ele não treinou semana passada, devido a uma contusão muscular na perna direita, e aguentou ficar em campo apenas 25 minutos no jogo com a Ponte Preta. Caso Rafael não tenha condições de jogo, Márcio, o reserva imediato, permanecerá na vaga. Ele pertence ao São Paulo e não teve ainda chance de começar nenhum jogo no Paulistão.