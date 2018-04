Paulista pode perder mais jogadores Mesmo muito próximo da classificação à segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B, o Paulista continua sofrendo com a perda repentina de jogadores. Depois da ida do lateral Galego para o Internacional e do zagueiro Asprilla para o Goiás, mais dois titulares podem estar de saída. O atacante Davi, artilheiro do time com nove gols, e o zagueiro Danilo, uma das principais revelações do time, interessam ao Juventude, de Caxias do Sul. No início da disputa da Série B, o meia Canindé, destaque na campanha do Campeonato Paulista, foi liberado para o Paraná Clube. O Paulista volta a jogar na Série B na próxima sexta-feira diante do Bahia, em Salvador. O time de Jundiaí está na sétima posição somando 32 pontos. Para se classificar, precisa de mais uma vitória nas dois jogos restantes, contra Bahia e Sport. Os oito primeiros colocados garantem classificação para a segunda fase.