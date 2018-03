Paulista pode sofrer desmanche Em oitavo lugar do Campeonato Brasileiro da Série B, com 21 pontos, o Paulista se vê ameaçado por um grande desmanche nos próximos dias. Vários times da Série A do Brasileiro, em dificuldades financeiras, estão encontrando na Segunda Divisão as soluções para seus problemas, ou seja, ao invés de reforços de peso, contratam atletas com valores mais baixos. Dentre os jogadores mais assediados estão o meia Canindé, o atacante Izaías, o lateral-esquerdo Julinho e os zagueiros Asprilla e Danilo. Os cinco podem se transferir para clubes da Série A ainda nesta terça-feira, último dia para inscrição de jogadores na CBF. Por outro lado, o técnico Zetti espera contar com todo o elenco para o restante da fase de classificação. Seu próximo jogo será contra o Palmeiras, sábado, em Jundiaí.