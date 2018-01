Paulista pode ter jogos segunda à tarde Com o Campeonato Brasileiro praticamente definido, os clubes paulistas podem começar a sonhar com outras competições. A primeira na temporada 2004 será o Campeonato Paulista que começa dia 25 de janeiro. A sua fórmula de disputa será definida na segunda-feira, com a realização do Conselho Arbitral na sede da Federação Paulista de Futebol. Mas os dirigentes vão participar da reunião já com tudo praticamente definido. O departamento técnico está elaborando a tabela com 16 datas disponibilizadas pela CBF - Confederação Brasileira de Futebol - responsável pelo calendário nacional. Os 21 participantes do Paulistão 2004 serão divididos em dois grupos, um com dez clubes e outro com onze. Os times vão se enfrentar em turno único, classificando-se os quatro primeiros colocados para a segunda fase. Haverá um cruzamento nas semifinais e dois jogos finais para definir o campeão. O presidente da FPF, Marco Polo del Nero, garante que ainda buscará um ?consenso? entre as emissoras de televisão - Rede Globo e SBT - para a transmissão da competição. Cada uma mostraria 16 jogos, não descartando a participação da Rede Record, parceira da Globo, ficar com uma fatia do bolo. ?Somadas as audiências nas três emissoras nesta temporada, o campeonato foi visto por milhões de pessoas. Como produto, foi um excelente negócio", analisa Del Nero admitindo que o valor da cota giraria ?em torno de R$ 20 milhões?, esperando que sobre aos clubes perto de 50% a mais do que neste ano. Existe a possibilidade da negociação da transmissão para o exterior, em princípio, com duas alternativas: China e a Inglaterra. No segundo caso, haveria a exigência de se mostrar um jogo na segunda-feira à tarde. Arbitrais e unificação - A próxima semana será destinada aos Arbitrais. Na segunda-feira, além da Série A1, estarão também reunidos os 16 clubes da Série A2. Na quarta-feira os 16 clubes da Série A3, enquanto na quinta-feira participarão os integrantes das Séries B1 (16 times), B2 (16) e B3 (12), que vão ser mesmo unificadas, em princípio, com 44 participantes. O objetivo desta união é regionalizar as disputas, enaltecendo as rivalidades e diminuindo despesas com viagens e alimentação. A idéia da Federação Paulista é unificar as Séries A2 e A3 em 2005. Depois de substituir a Eduardo José Farah na presidência da FPF, Del Nero tem atendido indistintamente dirigentes de clubes na sede da entidade, além de levar ao interior o seu governo itinerante. A última reunião aconteceu, terça-feira, na cidade de Americana. Antes o presidente já tinha passado por outras cinco cidades consideradas estratégicas: Bauru, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Taubaté e Presidente Prudente. As visitas da diretoria serão encerradas terça-feira, em Campinas, onde estarão reunidos dirigentes de clubes e ligas amadoras da cidade e da região.