Paulista praticamente derruba Londrina Na reta final do Campeonato Brasileiro da Série B, uma vitória pode significar muito mais do que três pontos. Na noite desta terça-feira, o Paulista recebeu o Londrina no estádio Jaime Cintra , pela 19ª rodada, e venceu por 1 a 0. O resultado n ão só deixou o time de Jundiaí mais perto da classificação, como praticamente selou o rebaixamento dos paranaenses para a Série C em 2005. O Londrina permaneceu na última colocação da tabela, com 13 pontos, e se vencer todos seus jogos chega aos 25, teoricamente insuficientes. Os últimos eis colocados serão rebaixados. O Paulista deu o primeiro passo para a classificação e chegou aos 29 pon tos, mas permanecendo na sétima colocação. Mostrando não estar se importando com a difícil situação do adversário, o Paulista começou o jogo no ataque e chegou a marcar logo aos quatro minutos, com Davi, mas o árbitro assinalou uma falta do atacante e anulou o gol. O Londrina tentava se defender como podia e às vezes também tinha espaço no ataque, principalmente pelo lado direito. Mais organizado, o Paulista tinha as melhores chance de ataque. A superioridade foi comprovada aos 34 minutos. Já dentro da grande área, Davi cruzou da direita, Marcelo Galvão tirou parcialmente e Márcio Mossoró, de cabeça, completou para o gol vazio. A melhor chance dos paranaenses foi uma cobrança de falta de Luís Oscar, que foi bem defendida por Rafael. O desespero do Londrina foi exaltado nos momentos finais da primeira etapa, quando o meia Alexandre discutiu com o próprio treinador, Abel Ribeiro, que reclamou da má execução de alguma jogada dentro de campo. No intervalo, o jogador minimizou o ocorrido : "Coisa do jogo", finalizou. Sem outra saída e com o rebaixamento iminente, o Londrina partiu para o ataque no segundo tempo. O Paulista sentiu a melhora do adversário e passou a se defender. Aos 22 minutos o time paranaense perdeu uma grande chance de empatar. Alessandro Bocão bate u forte da marca do pênalti e obrigou Rafael a fazer uma grande defesa. A superioridade do Londrina, no entanto, ficou apenas na pressão e não foi transformada em gol. Até os últimos os visitantes estiveram no ataque e foram valentes na tentativa, sem êxito, de salvar o time. No final, restou lamentar o virtual rebaixamento para a Série C do Brasileiro em 2005. Os dois times voltam a jogar no próximo sábado, pela 20ª rodada da competição. Às 16 horas o Londrina recebe a Anapolina no estádio do Café. O Paulista vai ao Ceará para enfrentar o Fortaleza, a partir das 17 horas.